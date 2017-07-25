AB'ye vizesiz giren Gürcüler geri dönmedi

Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şalva Hutsişvili, vizesiz rejimin yürürlüğe girmesinin ardından AB ülkelerine giden Gürcistan vatandaşlarından yaklaşık 3 bininin, AB ülkelerinde yasal kalma sürelerinin geçmiş olmasına rağmen ülkelerine dönmediklerini açıkladı.

Gürcistan vatandaşları, 28 Mart 2017 tarihinden itibaren AB ülkelerinde 90 gün vizesiz bulunma hakkına sahip.

PARA CEZASI VE SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Bu süreyi geçirerek yasa dışı duruma düşen kişiler, 3 bin dolar para cezası ve sınır dışı edilerek 5 yıl AB'ye giriş yasağı riskiyle karşı karşıya.

AB'de yasal kalış sürelerini geçirmelerine rağmen ülkelerine dönmeyen Gürcistan vatandaşlarının bazılarının, vizesiz giriş haklarının bulunduğu Türkiye, Ukrayna, Belarus gibi ülkelere gitmiş olabileceği de belirtiliyor.