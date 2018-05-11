Acı biber kan damarlarının daralmasına neden olabilir

Dünyada birçok ilginç yarışmaları düzenleniyor. Bunlar arasından en ilginci geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

YARIŞMACI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Carolina Reaper olarak adlandırılan bitki, tamamen acı bir biberden oluşuyor ve kişi üzerinde bıraktığı etki de bir o kadar ilginç. Bu acı biberi yiyerek yarışmaya katılan 34 yaşında adı açıklanmaya yarışmacı, yarışmayı sonlandıramadan hastaneye kaldırıldı.

Detroit'teki Henry Ford Hastanesi'ndeki Dr. Kulothungan Gunasekaran, "Hasta, biberleri yedikten sonra hemen başının arkasından başlayan ve iki saniye içinde yayılan şiddetli bir baş ağrısı başladı. Ardasından, baş ağrısına tahammül edemediği için de onu acil servise sevk ettik." diye konuştu.

34 yaşındaki çılgın yarışmacının hastanede çekilen MR'ında beyin damarlarında geçici olarak daralma saptandığı ve çok sayıda nörolojik semptomlar yaşadığı ortaya çıktı.

Nörolog olan Gunasekaran ve Dr. Gregory Cummings, acı biberlerin neden olduğu bu vakayı serebral vazokonstriksiyon sendromu ve RCVS tanısı kondu. Ducros'a göre, şiddetli vakalar yaşamı tehdit edici bile olabilir.

2012’de yapılan çalışmada 25 yaşındaki adamın kırmızı biber hapını kullanmasının ardından kilo kaybı, kalp krizi ve koroner damar spazmı geçirdiği görüldü. Ancak yaşanan bu son vâka ilk belgelenmiş abı biber vakası oldu.