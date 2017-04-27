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Açığa alınan Meclis polisi, not bırakıp intihar etti

TBMM Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru H.E., sosyal medya hesabına "Ben vatan haini değilim" yazdıktan sonra intihar etti..

27.04.2017 - 14:12
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intihar

667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu belirtilen ve görevden uzaklaştırılan 9 bin 103 polisten 35'inin TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde, Meclis'te çalıştığı belirlendi.

BEYLİK TABANCASIYLA İNTİHAR ETTİ

TBMM'de görevli polis memuru H.E., açığa alındığını öğrendikten sonra beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

"BEN VATAN HAİNİ DEĞİLİM"

H.E.'nin intihar etmeden önce akrabalarını aradığı ve  sosyal medya hesabına da "Ben vatan haini değilim. Vatanıma hiçbir zaman ihanet etmedim." diye yazdığı öğrenildi.

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