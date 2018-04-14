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Açık öğretim öğrencilerinin sınav heyecanı

Bursa’da Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına giren öğrenciler son dakikaya kadar ders çalıştı. Sınavlara geç kalanlar ise görevliler tarafından sınava alınmadı.

İHA | 14.04.2018 - 12:24..
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Açık öğretim öğrencilerinin sınav heyecanı

Türkiye genelinde Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler bu hafta sonu sınav heyecanı yaşıyor.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bahar dönemi vize sınavlarına girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinde okullara akın etti. Öğrenciler son dakikaya kadar ders çalışmayı aksatmazken, ders kitaplarını ise okulların bahçelerine, saksı diplerine bırakmaları dikkat çekti.

Sınav sebebiyle bütün okullarda yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Görevli polis memurları sınava girecek öğrencilerin üstlerini aradı.

Açık öğretim öğrencilerinin sınav heyecanı

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMADI

Saat 09.30’da başlayan sınav için kapılar 09.15’te açıldı. Öğrencilere 15 dakika tolerans tanıyan yetkililer saat 09.45’ten itibaren kapıları kapattı. Sınava gireceği okulu şaşıranlar ise yetişmek için maratoncuları aratmadı. Geç kalanlar ise yetkililer tarafından kapıdan geri çevrildi.

Açık öğretim öğrencilerinin sınav heyecanı

Açık öğretim öğrencilerinin sınav heyecanı

Açık öğretim öğrencilerinin sınav heyecanı

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