Açıköğretim dijital kitapla öğretim giderini düşürecek

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi, var olan bilginin yeni gerçeklik karşısında doğruluğunun teyit edilmesi ihtiyacı ve ülkede yeni yönetim sistemine geçişin beraberinde getirdiği ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri sebebiyle basılı malzemelerin güncelliğini hızla yitirdiği kaydedildi.

ÖĞRETİM GİDERLERİ 25 LİRAYA DÜŞÜRÜLECEK

Açıköğretim sisteminde, kağıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencilerimizi korumak ve doğaya verilen zararı en aza indirmek amacıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren kitap yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerimiz kullanılacak.

yapılan açıklamada, "Bu adımlar neticesinde elde edilen maliyet düşüşü öğrencilerimize olumlu bir şekilde yansıtılacak ve halihazırda 275 lira olup basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 liranın üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri 225 liraya düşürülecek. Üniversitemizin topluma hizmet misyonunun vazgeçilmez unsuru olan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerimize yönelik yeni uygulamalarımız da öğrencilerimiz ve kamuoyuyla ayrıca paylaşılacak. Açık ve uzaktan öğrenme alanında ülkemizde öncü olan ve dünyada sayılı örnekler arasında yer alan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerinin zaman ve mekandan bağımsız olarak güncel ve nitelikli bilgiyi alabilmeleri için dijital teknolojilerden yararlanma imkanlarını sonuna kadar kullanmakta, son yıllarda uygulamaya koyduğu ve anlık güncellenebilen binlerce online ders içeriğinin paylaşıldığı Anadolum e-Kampüs Sistemiyle alana dair sahip olduğu birikimin farklılığını ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.