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Açıköğretim öğrencilerine 3 ders müjdesi

İktisat ve İşletme fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilere kolaylık için sınav hakkı 3 derse çıkarıldı.

AA | 27.12.2016 - 01:10
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Gündoğan, üniversitenin internet sitesinden, Açıköğretim sistemine kayıtlı yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren üç ders sınav hakkına ilişkin açıklama yaptı.

"Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinden mezun olmasına tek  dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavları, bu  yıldan itibaren üç derse çıkarıldı." ifadesini kullanan Gündoğan, Açıköğretim,  İktisat ve İşletme fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi.

Kayıtlı olduğu bölüm veya programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin "üç ders sınavı"na girebileceğini aktaran Gündoğan, şunları ifade etti:

"Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.  Başarısız olduğu üç dersten (DZ) veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine  geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.  Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi  notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ kapsamında oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”

SINAV TARİHLERİ DE AÇIKLANDI

Gündoğan, "Türkiye programları için üç ders sınavının 22 Temmuz 2017  Cumartesi günü fakülte yönetim kurulu kararıyla belirlenen sınav merkezlerinde  gerçekleştirileceğini" belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye programlarına kayıtlı bulunan ve  halen cezaevi-tutukevinde olup üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencinin  sınavı da 22 Temmuz Cumartesi günü bulunduğu ildeki cezaevi-tutukevinde  yapılacak. Yurt dışı programları için üç ders sınavı; 13 Ağustos 2017 Pazar günü  yine fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.”

Rektör Prof. Dr. Gündoğan, Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerin  başarılarını artırmaya yönelik yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

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