Açıköğretim sınavlarında geri sayım

Yaklaşık 1 milyon öğrenciyi ilgilendiren ve hafta sonu boyunca sürecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının giriş yerleri iki gün önce açıklandı.

FOTOĞRAFLI GİRİŞ BELGESİ YETERLİ

AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi sorgulamaya başladı. Sınav giriş yerleri AÖF resmi sitesi üzerinden sorgulanabilirken sistem üzerinden sınav giriş belgelerini temin edebiliyor. Adayların sınava girebilmesi için fotoğraflı giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi yeterli oluyor.

BELGESİ EKSİK OLANLAR SINAVA ALINMAYACAK

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmıyor. Açıköğretim Sisteminin yeni uygulaması devam ediyor Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile öğrenciler aynı gün içerisinde iki ayrı sınava girmek için artık yolda çile çekmeyecek.

İKİ AYRI SINAVA GİRİLECEK

Bahar Dönemi Ara Sınavlarında hayata geçirilen uygulama ile sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı sınava girecek öğrenciler ya aynı okulda ya da birbirine yakın okullarda sınava girecek.

Üç ders sınavı 21 Temmuz’da Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı da 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Bu sınav için de giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden alınabilecek.