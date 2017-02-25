Açıköğretim'de kayıt yenileme süresi uzatıldı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bugün sona erecek 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarının süresi 26 Şubat Pazar gününe kadar uzatıldı.
AÜ'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 26 Şubat Pazar günü saat 22.59'a kadar uzatıldı.
Öğrenciler, ders ekle-sil işlemlerini "http://aof.anadolu.edu.tr" adresi "kayıt otomasyonu" bağlantısı "kayıt yenileme" bölümünden yapabilecek.
Ders ekle-sil işlemlerini yapan öğrenciler 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı ödemelerini 26 Şubat'a kadar kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya internet bankacılığından gerçekleştirebilecek.
Öğrenciler ders kitaplarını 27 Şubat Pazartesi gününden itibaren bürolardan teslim alabilecek.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bugün sona erecek 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarının süresi 26 Şubat Pazar gününe kadar uzatıldı.