taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8796
Euro
6.7253
Altın
1177.87
Borsa
90262.95

Acil serviste doktora darp: Benim hastama öncelik tanıyın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, acil servise götürdüğü yakınına öncelik tanınmayınca hemşireyle tartışıp doktoru yumruklayan Süleyman Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA | 16.08.2018 - 07:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bandırma Devlet Hastanesi'nin acil servisine dün gece saat 00.00 sıralarında, rahatsızlanan yakınını getiren Süleyman Ö. (33), yoğunluğa rağmen hastasına öncelik tanınmasını, servisteki diğer hastaların çıkarılıp, yakının tedavi edilmesini istedi.

Süleyman Ö. önce talebini ilettiği hemşire ile tartışıp hakaret etti ve kendisini sakin olması için uyaran Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi'ye yumruk attı. Yumruk darbesiyle Pratisyen Hekim Çelebi'nin gözlüğü kırıldı, sol gözünün altında morluk oluştu.

Acil serviste doktora darp: Benim hastama öncelik tanıyın

SERBEST BIRAKILDI

Doktorun şikayetiyle polis tarafından gözaltına alınan Süleyman Ö., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Acil serviste doktora darp: Benim hastama öncelik tanıyın

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİ PROTESTO ETTİLER

Bandırma İlçe Devlet Hastanesi çalışanları saldırıyı bugün basın açıklaması ile protesto etti. Başhekim Muzaffer Şenveli, meslektaşına yapılan saldırıyı anlatıp, yaygınlaşan sağlıkta şiddet olaylarının çalışmalarını ciddi şekilde zorlaştığını söyledi.

Acil serviste doktora darp: Benim hastama öncelik tanıyın

KIRILAN GÖZLÜĞÜYLE PROTESTOYA KATILDI

Açıklamaya kırılan gözlüğü ile gelen Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi ise Süleyman Ö.'nün hemşireye hakaret edip kendisine yumruk attığını, acil servisteki hastaların çıkartılıp yakının tedavi edilmesini istediğini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

96
Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı

Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı

24
4 katlı apartmanın çatısından atladı

4 katlı apartmanın çatısından atladı

12
'Türk Lirası adil değerinin altında'

'Türk Lirası adil değerinin altında'

24
Benzin ve motorine ÖTV zammı

Benzin ve motorine ÖTV zammı

65
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye dostluğumuza inansın

Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye dostluğumuza inansın

44
Amerikalıların Türkiye kaygısı

Amerikalıların Türkiye kaygısı

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM