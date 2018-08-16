Acil serviste doktora darp: Benim hastama öncelik tanıyın

Bandırma Devlet Hastanesi'nin acil servisine dün gece saat 00.00 sıralarında, rahatsızlanan yakınını getiren Süleyman Ö. (33), yoğunluğa rağmen hastasına öncelik tanınmasını, servisteki diğer hastaların çıkarılıp, yakının tedavi edilmesini istedi.

Süleyman Ö. önce talebini ilettiği hemşire ile tartışıp hakaret etti ve kendisini sakin olması için uyaran Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi'ye yumruk attı. Yumruk darbesiyle Pratisyen Hekim Çelebi'nin gözlüğü kırıldı, sol gözünün altında morluk oluştu.

SERBEST BIRAKILDI

Doktorun şikayetiyle polis tarafından gözaltına alınan Süleyman Ö., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİ PROTESTO ETTİLER

Bandırma İlçe Devlet Hastanesi çalışanları saldırıyı bugün basın açıklaması ile protesto etti. Başhekim Muzaffer Şenveli, meslektaşına yapılan saldırıyı anlatıp, yaygınlaşan sağlıkta şiddet olaylarının çalışmalarını ciddi şekilde zorlaştığını söyledi.

KIRILAN GÖZLÜĞÜYLE PROTESTOYA KATILDI

Açıklamaya kırılan gözlüğü ile gelen Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi ise Süleyman Ö.'nün hemşireye hakaret edip kendisine yumruk attığını, acil servisteki hastaların çıkartılıp yakının tedavi edilmesini istediğini belirtti.