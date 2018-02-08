Açlığa dayanamayan zanlı ekmek almaya çıkınca yakalandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinin, Soğukpınar mahallesinde 1 Şubat Perşembe günü, Rüstem Kılıç, yeğeni Bahar Kılıç'ın evine gitti. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Rüstem Kılıç, Bahar Kılıç'ı bıçakla yaraladı. Ardından da Bahar Kılıç'ın oğlu Ömer Kılıç'ı aynı bıçakla öldürüp kaçtı.

KATİLİN YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Olayın ardından bölgedeki ormanlık alana kaçtığı belirlenen Rüstem Kılıç'ın yakalanması için jandarma özel ekip kurdu.

7 GÜNLÜK AÇLIĞA DAHA FAZLA DAYANAMADI

Ormanda 7 gün kalan ve daha fazla açlığa dayanamayan Rüstem Kılıç, bu sabah, aynı mahallede bir akrabasının evine ekmek almaya giderken jandarma tarafından yakalananarak gözaltına alındı.

ZANLININ SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürerken, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Bahar Kılıç'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık da cinayet şüphelisinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.