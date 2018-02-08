taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.351
USD
3,8174
EURO
4,6746
ALTIN
160,62
PETR
64,8200

Açlığa dayanamayan zanlı ekmek almaya çıkınca yakalandı

Ordu'da, bilinmeyen bir sebeple yeğeni Bahar Kılıç'ı yaralayıp oğlunu öldürdükten sonra kaçan Rüstem Kılıç, kurulan özel ekiple ele geçirildi.

DHA | 08.02.2018 - 16:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ordu'nun Perşembe ilçesinin, Soğukpınar mahallesinde 1 Şubat Perşembe günü, Rüstem Kılıç, yeğeni Bahar Kılıç'ın evine gitti. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Rüstem Kılıç, Bahar Kılıç'ı bıçakla yaraladı. Ardından da Bahar Kılıç'ın oğlu Ömer Kılıç'ı aynı bıçakla öldürüp kaçtı.

KATİLİN YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Olayın ardından bölgedeki ormanlık alana kaçtığı belirlenen Rüstem Kılıç'ın yakalanması için jandarma özel ekip kurdu.

Açlığa dayanamayan zanlı ekmek almaya çıkınca yakalandı

7 GÜNLÜK AÇLIĞA DAHA FAZLA DAYANAMADI

Ormanda 7 gün kalan ve daha fazla açlığa dayanamayan Rüstem Kılıç, bu sabah, aynı mahallede bir akrabasının evine ekmek almaya giderken jandarma tarafından yakalananarak gözaltına alındı.

ZANLININ SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürerken, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Bahar Kılıç'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık da cinayet şüphelisinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

135
Kaçak elektriği kesmesinler diye eylem yaptılar

Kaçak elektriği kesmesinler diye eylem yaptılar

506
ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

139
E-Devlet soyağacı sorgulama

E-Devlet soyağacı sorgulama

73
Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

79
Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

142
3. Köprü'ye proje çizen 3 mimar meslekten men edildi

3. Köprü'ye proje çizen 3 mimar meslekten men edildi

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM