Actaea Pachpoda nedir

Oldukça sevimli olarak görünen bu bitki, asında dünyanın en ölümcül, zehirli canlı türlerinden biri. Kukla gözü, katil gözlü veya bebek gözü olarak adlandırılan bitki Doğu ve kuzey Amerika' da yetişiyor.Bitkinin boyu 50 santim civarında meyvesinin büyüklüğü de 1 cm.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ BİTKİLERİNDEN

Bitkinin meyvesi ve yaprakları dahil her bir bölümü insan sağlığı için tehlikeli. Ancak özellikle en zehirli kısmı ise meyveleri. Çünkü toksinler ve zehirli maddeler en yoğun olarak burada toplanmış durumda bulunuyor.

Meyveleri yendiği taktirde kalp kasları üzerinde ani olarak yatıştırma etkisi göstererek ölümler sebep oluyor. Meyvelerinin yenmesi sebebiyle maalesef çocuk ölümleri gerçekleşmiştir.

İNSANLARIN ZEHRİ KUŞLARIN BESİN KAYNAĞI

Bebek gözü bitkisi çok yıllık ve otsu bir bitkidir. İlkbaharda açıyor ve meyve salkımlarının uzunluğu da 10 cm civarında oluyor.

İlk bahar demişken, bu bitkinin yayılma alanları ise çok fazla yaygınlık göstermekte. Bunun da en önemli sebebi ise kanatlılar. Bu bitkinin meyvelerini kuşlar çok sevmekte ve rahatlıkla da yemektedir. Dolayısıyla tohumları kuşlar vasıtasıyla doğaya yayılım sağlamaktadır.