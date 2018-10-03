CNN Türk'te yayınlanan 40 programına katılan Acun Ilıcalı, Buket Aydın'ın sorularına yanıt verdi.

Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Ilıcalı, eşinin giydiği kıyafetlere karıştığını belirterek kıskandığını dile getirdi.

"KADINLAR BİZİM AÇIMIZDAN BAKMIYOR"

En çok adrenalin duygusunu Şeyma Subaşı Ilıcalı'nın Instagram hesabında gezerken yaşadığını belirten Ilıcalı, "Kıskanıyorum tabii ki. Bazen de çok kıskanıyorum, rahatsız ederim kendisini öyle durumlarda.

Kadınlar bizim baktığımız gözle bakmıyor. Giyimde kuşamda en önemli çizgisi budur. Kıyafet giyerken siz aslında bizim baktığımız açıdan bakmıyorsunuz.

Acun Ilıcalı: Şeyma'yı kıskanıyorum VİDEO

"KISKANDIĞIMLA KALIYORUM"

Çünkü ben mesela Şeyma'nın kıyafetlerini de yanımdaki kız arkadaşlara soruyorum. 'Bundan rahatsız oluyor musun?' diye. Ben oluyorum ne yapacağız? Bu konularda kıskançlığım gerçekten var. Fakat bir yandan da bakıyorum niyette bozukluk yok. Cıvıl cıvıl giyinmek istiyor. Kendi kızıma bile soruyorum ne düşünüyorsun diye. İstisnai birkaç şey dışında çok rahatsız olmuyorlar. O zaman ben kıskandığımla kalıyorum. Müdahale de etmiyorum. Ama müdahale etmişliğim de vardır.

"ERKEKLERİN ÇİLESİ"

Erkeklerin çilesidir bu maalesef siz kadınlar bize rahat ettirmemek için bu konuda söz birliği etmişsiniz. Adrenalinin en çoğunu Instagram'a girdiğim zaman Şeyma acaba ne giymiş olabilir, acaba bir şey var mı kıyafetlerde orada işte adrenalin bom bom bom. Motosikletle 300 gitmek kadar var yani."