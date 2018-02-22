Acun Ilıcalı'dan Afrin mesajı

Acun Ilıcalı, ’Survivor 2018 All Star’ için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti’nden, yarışmacılar ve ekibi ile birlikte Mehmetçik’e destek mesajı verdi. Ilıcalı, Afrin’deki teröristleri temizlemek için 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çok zor şartlarda şerefli bir mücadele veren kahraman Türk askerlerinin duacısı olduklarını ifade etti.

"KALBİMİZ AFRİN'DE"

Ilıcalı, "Milletimizin bütün fertleri gibi benim ve yarışmacıların da kalbi Afrin’de. Milletçe inandığımız ve birlik olduğumuz zaman önümüzde hiçbir kuvvetin duramayacağına inanıyorum. O zor şartlarda mücadele veren askerimizi desteklemek milletimizin her ferdi için hem görev hem de şeref. Milletimizin bütün fertleri gibi benim ve yarışmacıların da kalbi Afrin’de.

"REKLAM VE SMS GELİRLERİ MEHMETÇİK VAKFI'NA GİTTİ"

’O Ses Türkiye’ ve ’Survivor 2018 All Star’ reklam ve SMS gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışladık. Elimizden geldiği ölçüde destek vermeye devam edeceğiz.

"ZAFERDEN ŞÜPHEMİZ YOK"

Ülkemiz için yaptıkları fedakrlıkları biliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Zaferden şüphemiz yok. İnşallah sağ salim ve zaferle dönerler." diye konuştu.