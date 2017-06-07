Acunkent mağdurları Kısıklı'da Cumhurbaşkanına seslendi

2010 yılında Esenyurt'ta yapımına başlanan ve 2012 yılında teslim edilmesi planlan ancak inşaatı yarım kalan Acunkent evlerine para yatıran mağdurlar, seslerini duyurmak için Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin önünde eylem yaptı. Akşam saat 22.00'de otobüslerle Esenyurt'tan gelen 100 kişilik grup, Kısıklı caddesinde Türk bayrağı açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratta bulunan kalabalık daha sonra bir basın açıklaması yaptı.

Grup adına yapılan açıklamada, "Hikayemiz 2010'da başladı. 2012 Haziran ayında teslim edilecekti. Yerlerimiz teslim edilmediği gibi son 4 yıldır da inanması zor bir trajedi yaşıyoruz. Önce hukuk kapılarında bekçi olduk. Hukuk içinde hakkını alabilmiş tek bir kişi bile olmadı. Tek bir kişi ceza almadı. Çaldığımız bütün kapılar yüzümüze kapandı. Tek umudumuz sizsiniz. İnanıyoruz siz garip dostusunuz. Her zaman gerçek mağdurun yanında oldunuz. Şu an kapınıza ailelerimizle geldik. Derdimizi ancak siz çözersiniz" denildi.

Bir mağdur çocuğu da Cumhurbaşkanından yardım isteyerek, "Benim babam 30 yıldır parasını buraya harcadı. Çalıştı, emeğini oraya verdi." dedi.

Grup yapılan açıklamaların ardından slogan atarak buradan ayrıldı.







