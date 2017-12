Adalar'da 18 atın itlafı hakkında açıklamalar

Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, atlarda görüldüğü ifade edilen ruam hastalığı nedeniyle uygulanan karantinaya ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada bulundu.

"KARANTİNA KARARI MÜDÜRLÜĞE AİT"

Karantina kararının alınmasının kendilerinin değil, tamamıyla İl ve ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün yetkisinde olduğunu aktaran Aytaç, "Müdürlük periyodik olarak gerekli denetimleri yapıyor. Zaman zaman İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün vasıtasıyla faytonlarda kullanılan atlar sağlık kontrolünden geçirilir. Gerektiğinde karantinaya alır, giriş-çıkışı yasaklar. Hastalıklı atlar ayrılır, karantinaya alınır. Onun için bugün başlamış bir uygulama değil. On yıllardır süren bir durumdur. Onun için bugün yansıyan hadise yeni bir olay değildir. Çok uzun yıllardır devam ediyor." dedi.

"ATLARIN SORUMLULUĞU SAHİPLERİNDE"

Aytaç, "Ayrıca Adalar’daki atlar, sahipli hayvanlardır. Sokak hayvanları değildir. Bizim yetki ve sorumluluğumuzda olan hayvanlar sokak hayvanlarıdır." diye konuştu.

"SALGIN BU YIL DAHA AZ GÖRÜLDÜ"

Bu tür haberlerin, fayton taşımacılığına yönelik çeşitli muhalif unsurlardan kaynaklanmış olabileceğini vurgulayan Aytaç, "Adalar'da 276 fayton var. Her faytona yedekleriyle birlikte altışar at gerektiğini düşündüğümüzde bütün Adalar'da var olan at sayısının bin 148'den daha fazla olduğu ortaya çıkar. Hastalıklı atların itlaf edilmesi her sene oluyor. Üstelik bu sene daha az oldu. Geçmiş yıllarda çok daha fazla at itlaf ediliyordu." ifadelerini kullandı.

FAYTONLAR DENETLENİYOR

Aytaç, Adalar'daki ulaşımın faytonlarla sağlanması konusunun 5316 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne bağlı olduğunu dile getirerek, şunları anlattı:

"Hayvan sağlığı yönünden de ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilidir. İnsan sağlığını etkileyen boyutla ilgili olarak da İl ve ilçe müdürlükleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tedbir alması gerekiyor. Faytonların denetimi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile sürekli konuşuyoruz. Onlar da bu yıl itibarıyla haftanın belli günlerinde gelip denetimlerini yapmaya başladılar. Yaz aylarında bu denetimin daha da sıklaşacağını düşünüyoruz. Şu anda atlarda görüldüğü ifade edilen hastalığın insan sağlığı açısında bir tehlike arz edip etmediği konusunda olumlu veya olumsuz görüş belirtmem mümkün değil. Dediğim gibi bu bizim konumuz değil. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, rutin işlemleri devam ediyor."





"FAYTONCULUK ADALAR'DA GELENEKTİR"

Adalar'ın motorlu ulaşım araçlarına kapalı olduğu için ulaşımda faytonların kullanıldığına dikkati çeken Aytaç, "Hayvanseverlerin, fayton taşımacılığının tamamıyla ortadan kaldırılmasına yönelik birtakım istekleri var. Hayvanseverlerin haklı oldukları noktalar var. Fakat, faytonculuk Adalar’da geleneksel ulaşım aracıdır. Atların yük ve yolcu taşımacılığında kullanılmaması isteniyor. Ancak atların da ne işe yaradığını biliyoruz. Binlerce yıldır atlar, koşum hayvanı olarak kullanılırlar. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimize devam ediyoruz. Daha ciddi yaklaşım ve iyi denetim gerekir. Ulaşım konusunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

FAYTONCULAR ODASINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Adalar Faytoncular Esnaf Odası Başkanı Hasan Ünal İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Ünal, “Burada bir tek hayvanda bile ruam hastalığı çıkmadı. Bunlarda ruam hastalığı şüphesi bulundu.” dedi.

"BİR TEK ATDA BİLE RUAM HASTALIĞI ÇIKMADI"

Salgın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Adalar Faytoncular Esnaf Odası Başkanı Hasan Ünal, “Adada çalışan atların yılda 2 defa ruam taraması yapılıyor. Buraya hastalık girmesin diye bizim ve devletin isteğiyle gerçekleşiyor. Burada bir tek hayvanda bile ruam hastalığı çıkmadı. Bunlarda ruam hastalığı şüphesi bulundu. Yapılan ruam taramasında şüphe var diye yani hayvanlar sağlam olmalarına rağmen kendimiz itlaf ettik. Hastalıklı hayvan içimizde barınmasın diye yapıyoruz bunu. 18 tane itlaf edilen hayvanların isimleri de bizde mevcut, kaçak olan bir şey yok. Atların neden hasta olduğunu kimse araştırmıyor. Adaya başka hayvan girmesini engelliyorlar, bin 200 adet hayvanla bu iş yürümez. Burada hayvanların çadırları yapılmıyor, hayvanlar korunmuyor fakat hasta olduklarında ise ruam çıktı deniliyor. Suç hemen arabacının oluyor, suç arabacıda değil.” dedi.

"ADA YERLİLERİ ŞİKAYETÇİ DEĞİL"

Ada sakinlerinin konu hakkında faytonculardan şikayetçi olmadıklarını söyleyen Başkan Hasan Ünal, “4 hafta boyunca yetkililer gelip burada keşif yaptılar. 225 adet faytondan sadece birisinde ufak tefek sorunlar bulabildiler. Burada çalışan bin 500 civarı atın 6 ay evvelki ruam taramasında tek ruam vakası bulunamamıştır. Bulunamadığı gibi atların adaya giriş ve çıkışları da yasak. Elimizde de belgelerimiz var, atlar neden hasta oldu diye bu işin takipçisiyiz. 1963 yılından beri bu sektördeyim ve bir kez olsun bir insana bulaşmış ve insan ölümü gerçekleşmiş değil. Ada yerlilerinden de kimse bizden şikayetçi değil. Bu atlar adanın vasıtasıdır. İtlaf edilen atlar belirlenen bir alan var adada oraya gömülüyor. Derin bir çukur kazılıp üzeri kireçle kapatılıyor.” ifadelerini kullandı.