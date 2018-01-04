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Adalet Bakanı: ABD'deki dava Türkiye'ye saldırıdır

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'de devam eden Hakan Atilla davasında çıkan jüri kararıyla ilgili: "Yargılama yetkimize, egemenliğimize saldırıdır. Kabul etmiyoruz." dedi.

AA | 04.01.2018 - 15:31..
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Adalet Bakanı: ABD'deki dava Türkiye'ye saldırıdır

ABD'de bir aydan fazla bir süredir devam eden ve jüri kararıyla Hakan Atilla'nın 5 ayrı suçtan suçlu bulunduğu davayla ilgili Adalat Bakanı Gül de değerlendirme yaptı.

"EGEMENLİĞİMİZE SALDIRIDIR"

Abdülhamit Gül şunları söyledi: "Bu süreci, Türkiye’nin yargılama yetkisine, egemenliğine saldırı olarak değerlendiriyor ve kabul etmiyoruz. Terör örgütünün hazırladığı, sürdürdüğü bir süreci kabul edenler, hukuka değil terör örgütüne destek vermektedirler. Türk yargısı ve hukuk düzenine de bir saldırı niteliğindeki bu karar ve sürecin kabul edilmeyeceği aşikardır."

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