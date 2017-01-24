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Adalet Bakanı Bozdağ'a CHP'nin AYM girişimi soruldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin AYM'ye başvuru için sahte delil üretmeye çalıştığını, bu çabanın boşa olduğunu söyledi.

24.01.2017 - 13:40
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Adalet Bakanı Bozdağ'a CHP'nin AYM girişimi soruldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınına konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, CHP'nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapmaya hazırlandığı başvuruya değindi.

İLK 4 MADDENİN DEĞİŞECEĞİ KOCAMAN BİR YALAN

"CHP bu anayasa değişikliğine itirazını rejim değişikliği üzerine oturtuyor. AYM'ye de bu açıdan taşıyacağını ve ilk 4 maddenin değişeceğini ifade ediyor. Bu kocaman bir yalan" diyen Bozdağ, şunları söyledi: "Mevcut değişiklik teklifi yönetim şeklini değiştirmiyor. Bu teklifte bu maddelerin dolaylı ya da doğrudan değişikliği yok. Bir rejim değişikliği olacaksa rejimin niteliklerinin değişmesi gerekir. Hiç kimse cumhuriyetin niteliklerinde doğrudan ya da dolaylı değişiklik olduğunu iddia edemez. Bu teklif hukuk devleti niteliğini güçlendiriyor.

Adalet Bakanı Bozdağ'a CHP'nin AYM girişimi soruldu

Adalet Bakanı Bozdağ'a CHP'nin AYM girişimi soruldu VİDEO

CHP'NİN AYM'YE YAPACAĞI BAŞVURU

Milletvekillerinin tamamı oylarını içtüzüğe göre kullanmıştır. CHP AYM'ye açacağı davaya sahte delil üretmek amacındadır. Divan tutanaklarına şerhler düşmeye kalktılar. İçeri kamera getirdiler hukuka aykırı biçimde. Herkesin oy kullanmasını kayıt altına aldılar. CHP, AYM'ye sahte delil üretmek için çaba harcadı ama bu çaba boşadır. CHP'nin yaptığı kamera kayıtları da hukuka karşıdır. AYM'den bu yönde bir olumsuzluk çıkacağı kanaatinde değilim."

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