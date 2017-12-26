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Adalet Bakanı Gül'den KHK eleştirilerine yanıt

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'sivillere ceza muafiyeti' polemiğiyle ilgili olarak "Milis yorumları için hukuki dayanak yok" dedi.

AA | 26.12.2017 - 11:12..
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Adalet Bakanı Gül'den KHK eleştirilerine yanıt

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu. Gül şu ifadeleri kullandı:

"YA İYİ NİYETLİ DEĞİLLER YA DA HİÇ OKUMADILAR"

''Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor.

"DÜZENLEME YENİ DEĞİL"

'KHK'daki 'bastırılması' ifadesi sonraki tarihleri kapsamıyor. Düzenleme yeni değil sadece siviller eklendi. Milis yorumları için hukuki dayanak yok. Bu suistimal edilmemesi gereken bir konu'.

"SONRAKİ TARİHLERİ KAPSAMIYOR"

Gül, 696 sayılı KHK'deki 121. maddenin 15 ve 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirterek, "Şu anda darbe devam etmiyor. Darbe ne zaman bastırıldı? 15 Temmuz'da başladı, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz'da bu darbe bastırıldı. Dolayısıyla bu kanunda da 'bastırılması kapsamında' dediğine göre, bunu sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir şekilde bir düzenleme yok." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU OKUMA DEĞİL"

Gül açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Burada, 'Acaba gündelik hayatta, ülkemizin farklı yerlerindeki terör eylemlerini bastıranlar da mı sorumsuz olacak' şeklinde bir okuma, doğru okuma değildir."

"TEK TİP KIYAFET UYGULAMASI CEZAEVLRİNDE UYGULANMAYACAK"

Bakan Gül, KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Kapsamı duruşmalarla sınırlı olmak üzere, cezaevlerinde uygulanmayacak. Kanun bir ay içerisinde bir yönetmeliğin çıkarılması hususunda bir düzenleme getirdi. Bir ay içerisinde yönetmelik çıktıktan sonra da yürürlüğe girecek bu uygulama."

CHP'NİN AYM KARARI

Adalet Bakanı Gül, CHP'nin 695 ve 696 sayılı KHK'larla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağını açıklamasıyla ilgili de ''Anayasa'nın hükmü açık. Bir Anayasa denetimine gidilemeyeceğine yönelik durum söz konusudur. Bu tür çabaların, beyhude çabalar olduğunu ifade etmek isterim. Bizim, sınırımız hukuk. Anayasa çerçevesinde tüm işlemler yapılmıştır'' değerlendirmesinde bulundu.

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