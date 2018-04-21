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Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden birinin serbest bırakılması kararına ilişkin Yunan mevkiidaşı Kondonis'e mektup gönderdi.

AA | 21.04.2018 - 12:21..
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Yunan mevkidaşına bir mektup göndererek darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

"YUNANİSTAN SUÇLULAR İÇİN TOPLANMA MERKEZİ"

Bakan Gül, Yunanistan Adalet Bakanı Kondonis'e gönderdiği mektubunda Yunanistan'ın suçlular için adeta bir toplanma merkezi halinde geldiğini belirtti.

Yunanistan Danıştay'ı, 15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

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