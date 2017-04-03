taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.779
USD
3,6442
EURO
3,8836
ALTIN
145,90
PETR
53,4700

Adalet Bakanlığı 2 bin 750 hakim ve savcı alacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre 2 bin 750 hakim ve savcı alacağını duyurdu.

03.04.2017 - 14:15
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adalet Bakanlığı 2 bin 750 hakim ve savcı alacak

Yazılı yarışma sınavının, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Haziran 2017 Cumartesi günü Ankara'da yapılacağı ifade edildi.

SINAV SAATLERİ AÇIKLANDI

Hem Adli Yargı hem de Adli Yargı-Avukat Sınavlarına katılacak adaylarla sadece Adli Yargı Sınavına katılacak adayların saat 10.00'da sınava başlayacakları belirtilirken, sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacak adayların ise saat 11.00'de sınava başlayacakları kaydedildi.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı vurgulandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

96
Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

189
Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

171
Ünlü model Raudha Athif intihar etti

Ünlü model Raudha Athif intihar etti

24
Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

53
Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

600
ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM