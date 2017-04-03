Adalet Bakanlığı 2 bin 750 hakim ve savcı alacak

Yazılı yarışma sınavının, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Haziran 2017 Cumartesi günü Ankara'da yapılacağı ifade edildi.

SINAV SAATLERİ AÇIKLANDI

Hem Adli Yargı hem de Adli Yargı-Avukat Sınavlarına katılacak adaylarla sadece Adli Yargı Sınavına katılacak adayların saat 10.00'da sınava başlayacakları belirtilirken, sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacak adayların ise saat 11.00'de sınava başlayacakları kaydedildi.



Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı vurgulandı.