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Adalet Bakanlığı 5 bin 550 hakim ve savcı atayacak

Adalet Bakanlığı'nda, bu yıl sonuna kadar ve 2018'te, 5 bin 550 hakim ve savcı ile 10 bin yardımcı yargı personelinin atanması planlanıyor.

AA | 30.11.2017 - 12:53..
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Adalet Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçe tasarı kitapçığına göre, Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, 2017 yılı haziran ayı sonu itibarıyla yaptığı denetim ve incelemelerde tespit ettikleri 1 milyon 867 bin 697 lira zimmet niteliğinde harç, damga vergisi, cezaevi yapı pulu, KDV noksanlığını gereğinin yapılması için ilgili mercilere ihbarda bulundu.

Bütçe imkanları ölçüsünde, iş ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut adalet başmüfettiş ve adalet müfettiş kadrosunun arttırılması planlanıyor.

YARGI PERSONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

Kitapçığa göre, 7 bin yardımcı yargı personeline kapasite ve verimliliklerinin artırılması, yeni mevzuat ve mesleki konularda bilgi, tecrübe sahibi olmaları amacıyla 2018 yılında 7'şer günlük hizmet içi eğitim semineri verilecek.

Adalet Bakanlığı'nda, 15 bölge adliye mahkemesi, 592 adliye, 7 bölge idare mahkemesi, 42 idare mahkemesinden oluşan 656 mahkemenin harcama birimi, bakanlık bütçesi içerisinde yer alan "mahkemeler bütçesine" tahsis edilen ödenekten karşılanıyor.

656 mahkemede; 13 bin 327 hakim ve savcı, 62 bin 357 yardımcı yargı personeli olmak üzere toplam 75 bin 684 yargı çalışanı görev yapıyor.

Bu yıl sonuna kadar ve 2018 yılında, 5 bin 550 hakim ve savcı ile 10 bin yardımcı yargı personelinin atanması planlanıyor. Böylece toplam yargı personeli sayısı yüzde 20 oranında artırılarak 91 bin 234 olması hedefleniyor.

MAHKEMELERİN HİZMET ALANI GENİŞLİYOR

Mahkemelerin 2017 yılında 3 milyon 803 bin 816 metrekare olan hizmet alanının, yapımı devam eden adliye binalarının tamamlanmasıyla toplam 6 milyon metrekareye ulaşması planlanıyor. Ayrıca 15 yerde kurulan ve 9 tanesi faaliyete geçirilen bölge adliye mahkemelerinin tamamının gelecek yıl çalışmaya başlaması amaçlanıyor.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe kalkışması nedeniyle, anayasal suçlar ve terör suçları kapsamında soruşturma ve kovuşturmanın artması nedeniyle, bu tarihten bugüne kadar mevcut ağır ceza mahkemelerine ilaveten 72 ağır ceza mahkemesi kuruldu.

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