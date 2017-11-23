Adalet Bakanlığı'ndan Gülen'in iadesi açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusunda bir açıklama geldi.

"7 ADET İADE TALEPNAMESİ GÖNDERİLDİ"

Gül, "Süreç içerisinde terör örgütü elebaşısı hakkında ülkemizde yargılanmakta olduğu dosyalardaki deliller ve yakalama kararlarına istinaden, sonuncusu 3 Kasım 2017'de olmak üzere ABD'ye 7 adet iade talepnamesi gönderilmiştir." dedi.

"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMAMASI SUÇLUNUN KORUNMASI ANLAMINA GELİR"

Ayrıca 1 adet de geçici tutuklama talebi gönderildiğini söyleyen Gül, şöyle devam etti: "Örgüt elebaşının kendi ülkelerinde korunmaksızın bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir."