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Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal

CHP'nin düzenlediği Adalet Yürüyüşü'nde Mahmut Tanal mola esnasında çimlere uzandı.

16.06.2017 - 09:59
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Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal

Enis Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilmesi ve tutuklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a "Adalet Yürüyüşü" başlatmıştı.

MOLADA TANAL UZANDI

Yürüyüşün 2. gününün bol molalı olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu 6,2 km yürüdükten sonra ilk molasını verdi.

Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal VİDEO

CHP Lideri'nin bu molasında İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da çimlere uzandı.

O esnada sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Eren Erdem'e Tanal; daha önce iki ayağının kırıldığı için onları yüksek bir yere kaldırarak dinlendiğini söyledi ve Allahım beni bu ayaklarla yürütsün diye dua etti.

Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal

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