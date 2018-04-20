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Adam kaçırıp fidye isteyen Suriyeli çeteye ceza yağdı

Konya'da, Suriyeli Abdu Ramazan'ı fidye için kaçırıp, işkence eden Suriyeli 6 kişi, 13'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 20.04.2018 - 11:54..
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Meram ilçesinde geçen yıl 2 Mart tarihinde, Suriye uyruklu Abdu Ramazan, 100 lira alacağını tahsil etmek üzere Halid isimli arkadaşının evine gitti.

Bu sırada evde bulunan Ahmed El Muhammed (38) ve Nuri El Ahmed El Mansur (26), Abdu Ramazan'ı zorla alıkoyarak, "Sende çok para var. Bu paraları bize vereceksin. Yoksa seni öldüreceğiz. Seni Türk mafyasına vereceğiz." diyerek başka bir eve götürdü. Yolda kaçmaya çalışan Ramazan, iki şüpheli tarafından dövüldü, kulağından bıçaklandı.

Adam kaçırıp fidye isteyen Suriyeli çeteye ceza yağdı

İŞKENCE YAPIP 50 BİN DOLAR İSTEDİLER

Bu kişiler daha sonra Abdu Ramazan'ı, merkez Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Vali Cemil Keleşoğlu Sokak'taki bir eve götürdü. Eve, Ahmed Elbaşe (26), Beşşar El Muhammed (25), Muhammed Ahmed (25), Muhammed El Muhammed El Abdullah (24) ve Halef Ahmed de (33) geldi.

İddiaya göre 6 şüpheli, Abdu Ramazan'a işkence yapıp, dövdü, ardından da kardeşini aramasını, 50 bin dolar getirmezse kendisini öldüreceklerini söyledi. Abdu Ramazan da kardeşi Mahir Ramazan'ı (24) arayarak 50 bin dolar bulmasını istedi.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Mahir Ramazan, polise giderek ağabeyi Abdu Razaman ile arasında geçen telefon görüşmesini anlattı. Bu sırada şüphelilerden Halef Ahmed, Mahir Ramaza'a konum atarak parayla birlikte yanına gelmesini istedi. Buluşma noktasında önlem alan polis, Halef Ahmed'i gözaltına aldı.

Halef Ahmed'in yakalandığını öğrenen Abdu Ramazan'ın alacağı bulunduğu Halid ise eve gelerek şüphelilere kaçmaları gerektiğini söyledi.

5 şüpheli, zorla tuttukları Abdu Ramazan ile evden çıkarken, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında Abdu Ramazan'dan zorla aldıkları 220 liradan geriye kalan 160 lira para, cep telefonu ve Ramazan'ın geçici kimlik kartı bulundu.

6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Halef Ahmed ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ZANLILARA 13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'nitelikli yağma, nitelikli yağmaya teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanan 6 şüpheli, savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti şüphelileri 13'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılandığı sırada hayatını kaybeden Halef Ahmed hakkındaki suçlamalar ise düşürüldü.

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