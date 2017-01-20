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Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, bazıları daha önce görevlerinden ihraç edilmiş 36 emniyet mensubu gözaltına alındı.

20.01.2017 - 08:12
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Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de "ByLock"u kullandığı tespit edilen aralarında emniyet müdürü, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlerin de aralarında olduğu 36 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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