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Adil Gür'den sonuçlara ilk yorum

Ünlü anketçi Adil Gür "Artık hayır çıkmaz, bu saatten sonra yüzde 58 mi 60 mı çıkacak, o tartışılır" dedi.

16.04.2017 - 17:48
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adil gür

1 Kasım 2015 genel seçim sonuçlarını bilen A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, A Haber canlı yayınında referandumdan çıkan sonuçları yorumladı:

"İLK SONUÇLAR, TAHMİNLERİMİZİ DOĞRULUYOR"

"Elbette hepsini bilmemiz mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim, projeksiyon yaparak görme şansına sahibiz. Türkiye'de sayılan ciddi sonuçlar gelmeye başladı. Baktığımızda toplam sandıkların yüzde 7-8'i sayıldı. Şunu söylemek yanlış olmaz. Bir süredir kamuoyunda reflleksi nasıl olacak diye düşünülen kitlenin sonuçları o paralelde devam ediyor. İlk sonuçlar araştırma ve tahminlerimizi doğruluyor.

ARTIK HAYIR ÇIKMAZ, YÜZDE 58 Mİ 60 MI ÇIKAR BU TARTIŞILIR

Bu saatten sonra yüzde 57 mi, 58 mi, 60 mı tartışılır. Artık hayır çıkmaz"

Adil Gür'den sonuçlara ilk yorum VİDEO

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