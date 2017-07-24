taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5309
EURO
4,1232
ALTIN
142,44
PETR
48,1700

Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

Kanlı darbe girişiminden sonra ortadan kaybolan FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğüne ilişkin resmi yazılar olduğu belirlendi.

24.07.2017 - 07:06
  1. Haberler
  2. İç Haber
Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin kilit ismi, Hava Kuvvetleri İmamı firari Adil Öksüz'ün Almanya'da olabileceğine ilişkin resmi yazılar ilk kez ortaya çıktı.

"ADİL ÖKSÜZ OLDUĞUNDAN EMİNİM"

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce, İstihbarat ve Terör Daire Başkanlıkları, MİT ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen 17 Şubat 2017 tarihli bir belgeye göre, 15 Şubat 2017’de Ukrayna’dan Almanya’ya gelen M.M. isimli bir işadamı, Frankfurt Başkonsolosluğu görevlileriyle temasa geçerek, FETÖ iltisaklı olduğunu bildiği bir yakınının eşi ve üç çocuğunu karşılamak için Frankfurt’ta Global Otel’e gittiğini, bu sırada Adil Öksüz’ü elinde bir bond çanta ile otelin içinde camekanlı bir bölmede gördüğünü, gördüğü kişinin Adil Öksüz olduğundan emin olduğunu söyledi.

Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre; aynı belgede, geçmiş dönemde AK Parti Frankfurt Başkonsolosluğu görev bölgesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi’nin sorumlusu Sedat Kıymet’in de 16 Şubat’ta bir vesile ile görüştüğü Konsolos Özkan Durmaz’a benzer bir duyumu paylaştığı belirtildi.

BİZZAT GÖRDÜM İHBARI

5 Nisan 2017 tarihli bir başka belgeye göre ise, 30 Mart 2017’de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nü arayan T.E. isimli bir kişi, Almanya’nın Ausburg şehrinde yaşadığını, Ulm şehrinde FETÖ’nün sorumlularından olduğunu bildiği bir kişinin restoranına otomat makinesi tamiri için gittiği gün konuşmalardan Adil Öksüz’ün Ulm’e geldiğini, otel ayarlanmasından bahsettiğini duyduğunu, bilahare tren istasyonuna gidildiğini, Adil Öksüz’ü bizzat orada gördüğünü söylediğini belirtti.

ALMAN POLİSİNE BİLDİRDİ

Belgeye göre T.E. isimli kişi, aynı gün Ulm’de bulunan İdlis Otel Bahnhof’ta otele kalabalık grupla gittiklerini, Adil Öksüz’ün adı geçen otelde birkaç hafta kaldığını, ancak bu süre içinde ve daha sonra görmediğini, Öksüz’ün geldiği bilgisini evvelce tanıdığı Alman İnterpol polislerine ilettiğini, Alman polislerine daha detaylı bilgiler verdiğini de kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Bitlis'te 1 PKK'lı teslim oldu
Bitlis Valiliği, merkeze bağlı Narlıdere Köyü Kasrik mevkisine gelen bölücü terör örgütü mensubunun teslim olduğunu bildirdi.
'Türkiye Huzurlu Parklar' uygulaması yapıldı
81 ilde 7 bin 968 personelin katılımıyla 4 bin 381 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması yapıldı.
Hatay'da 78 metrelik künefe 20 dakikada tükendi
Hatay’da 78 metre uzunluğunda ve 1,5 ton ağırlığındaki künefe, halka ikram edilişinin 20’nci dakikasında tükendi.
Mardin’de su şebekesi patladı
Mardin'de 2 ilçede içme suyunu karşılayan isale hattındaki patlama sonucu yollar ve piknik alanı su altında kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstihbarat FETO'nun şifrelerini çözdü

İstihbarat FETO'nun şifrelerini çözdü

45
Arap milletvekillerinden İsrailli bakana suçlama

Arap milletvekillerinden İsrailli bakana suçlama

14
Pepe: Burada olmak benim için bir şans

Pepe: Burada olmak benim için bir şans

4
Mahalle kavgasına polis müdahale etti

Mahalle kavgasına polis müdahale etti

11
Karadenizli kadınlar Çikolata Müzesi'ni ziyaret etti

Karadenizli kadınlar Çikolata Müzesi'ni ziyaret etti

8
İzmir'de minibüs otomobille çarpıştı: 5'i çocuk 11 yaralı

İzmir'de minibüs otomobille çarpıştı: 5'i çocuk 11 yaralı

0
Gürcistan'da 'Rus faşizmine hayır' protestosu

Gürcistan'da 'Rus faşizmine hayır' protestosu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM