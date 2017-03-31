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Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

FETÖ'cü Öksüz’ün ABD konsolosluğu tarafından arandığının ortaya çıkmasının ardından yeni bilgilere ulaşıldı.

31.03.2017 - 01:19
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Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

Sabah'ta yer alan habere göre; 15 Temmuz gecesinde gözaltına alınan Öksüz'ün sabah saatlerinde organize biçimde serbest kalması sağlandı.

ÜST DÜZEY EMNİYET MÜDÜRÜ GELDİ

Birlikte gözaltında olduğu diğer şüpheliler Ankara Adliyesine gönderilirken bulundukları yere gelen bir üst düzey Emniyet Müdürü'nün müdahalesiyle başka bir karakola gönderildi. Sonrasında da serbest kaldı.

BİLET ALINDI ROTASI BELİRLENDİ

Öksüz bu sürecin ardından eğer deşifre olmasaydı rotası, kaçacağı ülke ve saate kadar her şey organize edildi. Bileti hazır olan FETÖ teröristi, kaçırılacağı sırada  Adil Öksüz deşifre edildi. Planları suya düşen Öksüz yurt içinde kaçmaya başladı.

DEŞİFRE OLMASAYDI AMERİKA'YA GİDECEKTİ

Terörist Adil Öksüz eğer deşifre olmasaydı aldığı biletle Temmuz ayı sonunda Amerika'ya gidecekti. Adil Öksüz Temmuz'un 29'u veya 30'unda ABD'ye gidiş için promosyon bileti alınmış.

Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

İDDİANAME MAHKEMEYE YARIN GÖNDERİLECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü yakınlarında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan, FETÖ'nün "Hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz  ile sivil şüpheliler Harun Biniş, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile  eski orgeneral ve Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 400'ün üzerinde şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada, hazırlanan iddianame üzerinde son düzeltmeler yapılıyor. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, iddianamenin bugün mahkemeye gönderilmesi bekleniyor.

Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

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