Adım adım YKS'ye doğru

Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite hayali kuran öğrencilerin sınav öncesi stresten ve kaygıdan uzak durmaları gerekiyor. Adayların son bir haftayı özellikle iyi değerlendirmeleri lazım. Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, sınava 10 gün kala adaylar için yapılacakları sıraladı.

EKSİKLİKLERİNİZİ TESPİT EDİN

İçinde bulunduğunuz şartları ve koşulları iyi analiz edin çalışma sürecinizi, geçmiş yılların soru dağılımlarını, soru çıkma ihtimali yüksek konuları kapsayan sade, uygulanabilir bir program oluşturun.

Özet çalışma ve tekrar yapacağınız konuları belirleyin, her gün bir deneme çözün, denemelerde eksiklerinizi tespit edin ve gerçek sınavın provası olması bakımından denemeleri gerçek sınav saatlerinde uygulayın.

ÇIKMIŞ SORULARI GÖZDEN GEÇİRİN

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM’nin sitesinde yayınladığı geçmiş yılların sorularına ve bu yıl ilk kez uygulanacak YKS örnek sorularına göz atmayı unutmayın, bu pratik soru tarzlarını anlamanızı ve sınav aşinalığınızı arttıracaktır.

BESLENME VE UYKUYA DİKKAT

Sınava yaklaştığımız bu son günlerde yaşamınızın rutin akışında başta beslenme ve uyku düzeniniz olmak üzere değişiklikler yapmamaya özen gösterin. Azalan sürenin yarattığı baskı ve gereksiz panik havasını yaşamamak için planlı ve dengeli olmak koşuluyla sosyal etkinliklere, aile ve arkadaşlarınıza zaman ayırın.

SINAVA AZ ZAMAN KALA DERS ÇALIŞMAYI BIRAKIN

Çalışmalarınızı ne zaman sonlandıracağınızın cevabını en iyi siz bilirsiniz, herkes için geçerli ve tutarlı bir kural söz konusu değil.

Ancak yıllar içinden gelen öğrenci deneyimleri bize sınava 1 ya da 2 gün kala çalışmaların bırakılmasının doğru ve yerinde olduğunu, böylesi bir tutumun sınavın yaşamımızdaki gerçek yerini alarak bizleri daha zinde tutacağını göstermektedir.

Sınava uzun bir süre önce ders çalışmanın bırakılması sonucu oluşan boşlukta öğrencilerin kaygı ve gerçek dışı birçok duygu ve düşünceye kapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

HAZIRLIKLARINIZI TAMAMLAYIN

Sınav yerinizi görmek, ulaşımla ilgili planlarınızı oluşturmak, sizden istenilen belgeleri eksiksiz tamamlamak ve sınav günü için rahat kıyafetler hazırlamak gibi teknik hazırlıklarınızı birkaç gün önceden bitirin, yaşanmasını hiç istemeyeceğiniz ve telafi zor olacak sürprizlerin böylelikle önüne geçebilirsiniz.