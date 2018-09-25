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Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı imam nikahlı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

AA | 25.09.2018 - 06:48..
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B.A., 60 yaşındaki eşi ve 19 yaşındaki oğlunun tartışması sonrası sinirlerine hakim olmadı. B.A., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğlunu ve eşini vurdu.

Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

POLİSLER PEŞİNDE

Silah sesini duyan ailenin yakınları eve geldiklerinde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Emine Ö. ve oğlunun cenazeleri Adıyaman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Ailesini katleden şahıs jandarma ile çatışmaya girdi VİDEO


20 YIL ÖNCE DE ESKİ EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Enes A'nın bu yıl Iğdır Üniversitesini kazandığı ve yarın bu kente gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, B.A'nın yaklaşık 20 yıl önce de eski eşi ile oğlunu öldürdüğü ve uzun yıllar cezaevinde yattığı iddia edildi..

Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

JANDARMA EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI

Jandarma ekipleri tarafından olayın yaşandığı Güzelyurt Köyü yakınlarında sabaha karşı görüldü. Jandarma ekiplerinin dur ikazlarına uymayan ve eşi ile oğlunu öldürdüğü tabanca ile jandarma ekiplerine ateş açtı. Jandarma ekipleri ile çatışmaya giren Bekir Avcı, vurularak yaralandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılan Bekir Avcı burada köylüler tarafından linç edilmek istenildi.

Olay sonrası olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bekir Avcı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Bekir Avcı için hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

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