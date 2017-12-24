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Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç aşağıya uçtu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sahibinin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti.

İHA | 24.12.2017 - 10:47..
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Adıyaman'da bir sürücü Kahta ilçesi Ebu Sadık Parkı içerisinde park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unutarak otomobilden indi.

Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç aşağıya uçtu

Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç aşağıya uçtu ViDEO

KAMERALARA YANSIDI

El freni çekilmeyen otomobil, bir süre sonra hareket ederek park içerisinde ilerlemeye başladı. Otomobilinin ilerlediğini fark eden sürücü aracı durdurmak için yoğun çaba sarf ederken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir süre park içerisinde ilerleyen otomobil önüne çıkan park malzemelerine çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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