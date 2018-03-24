Adıyaman'da kavga: 8 yaralı 8 gözaltı

Adıyaman'da 'yol verme' tartışması kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 8 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden emniyet ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.

YAKINLAR KAVGAYA KARIŞTI KESİCİ ALETLER KULLANILDI

Akşam saatlerinde otomobil sürücü ile motosiklet sürücüsü arasında Bahçelievler mahallesi Eski Mezarlık yanındaki cadde üzerinde yol verme tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında ayrılan her iki taraf birkaç saat sonra Eski Kahta Caddesi üzerinde kavga etti. Şahısların yakınlarının da katıldığı kavgada bıçak ve kesici alet kullanıldı.





8 YARALI 8 GÖZALTI

Kavgada 1 kişi bıçakla, 7 kişi ise taş, soba ve sert cisimler ile yaralandı. Kavga esnasında bir aracın camı kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis taraftarları yatıştırmakta güçlük çekerken, takviye olarak özel harekat polisleri çağırıldı.

Polis ekipleri kavga olayıyla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



