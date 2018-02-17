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Adıyaman'da okul müdürünün evi ve aracına saldırı

Besni ilçesinde anaokulu müdürünün otomobilini kundakladıkları ve evini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

AA | 17.02.2018 - 23:30..
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Besni Sadık Paccı Anaokulu Müdürü Bekir Söylemez'in otomobili kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Söylemez'in polise başvurarak aralarında husumet bulunan H.A'dan şüphelendiğini söylemesi üzerine zanlı gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI, GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, serbest bırakıldı. Olayın ardından Söylemez'in Yenikent Mahallesi'ndeki evine de silahla ateş açıldı.

Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla B.Y. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların, kendilerini H.A'nın azmettirdiğini itiraf etmeleri üzerine bu kişi de yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da okul müdürünün evi ve aracına saldırı VİDEO

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