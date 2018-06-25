Adıyaman’da seçim kutlaması

Adıyaman’da Cumhur İttifakı’nın yaklaşık yüzde 65 oy oranıyla 5 milletvekilinden 4’ünü almayı başardı. Bir milletvekilini ise CHP aldı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 4 milletvekili çıkarmayı başaran Adıyaman’da coşku hakimdi. AK Parti önünde toplanan binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ve parti bayrakları ile sevinç gösterisinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve parti yöneticileri vatandaşların sevinç gösterilerine ortak oldu. Vatandaşlara seslenen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Yenilgilerini kendilerinde aramayıp da bu millete sırt çevirenler başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Ancak her zaman ki gibi halka rağmen hareket edenleri bir kez daha sandığa gömdünüz helal olsun” dedi.

Adıyaman’daki kutlamalar sadece parti binasında değil, kentin bir çok noktasında gerçekleştirildi.