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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 13 yaralı

Gölbaşı İlçesi'nde, sollama yaparken karşıdan gelen hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı.

28.06.2017 - 02:29
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Gece saatlerinde Gölbaşı-Pazarcık karayolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen kazada, Pazarcık yönüne ilerleyen Yakup Gülbeyaz yönetimindeki 38 AU 090 plakalı otomobil, önündeki aracı sollalaya çalışırken karşı yönden gelen Mehmet Kara idaresindeki 33 E 7471 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 13 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Yakup Gülbeyaz olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Mehmet Kara ile araçlarda bulunan Ramazan Sarı, Elif Kara, Ceyli Su Kara, Leyla Sarı, Oruç Sarı, Yakup Şokküçük, Mikail Sarı, Gülheyer Gülbeyaz, Ömer Gülbeyaz, Arzu Gülbeyaz, Neslihan Gülbeyaz ve Zeynep Gülbeyaz yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 13 yaralı

Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Yakup Gülbeyaz'ın cesedi ise, otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 13 yaralı
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 13 yaralı
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 13 yaralı
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 13 yaralı
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 13 yaralı
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 13 yaralı

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