Adliye müdürü nasıl dolandırıldığını anlattı

Haymana Adliyesi’nde uzun yıllar Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan Kadriye Demir’i dolandırıcılar telefonla aradı.

"YAKLAŞIK 1 SAAT KONUŞTUK"

Telefonun ekranında bir bankanın adının yazdığını gören Demir, muhatabın banka olduğunu düşünerek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben ekranda bankanın adının yazdığını görünce şüphe etmedim. Adamların ifadesi, banka hesaplarından para çekilmek istendiğini, işlemin askıda kaldığını, şüpheli olduğunu düşündükleri için aradıklarını söylediler. Ben de istedikleri bilgileri paylaştım. Yaklaşık 1 saat konuştuk, telefonuma gelen şifreleri onlarla paylaştım, o sırada beni 0212 alan kodlu bir numara arıyordu. Telefonu kapattıktan sonra o numara ile görüştüm ve bana dolandırıldığımızı söylediler. Ben ilk etapta bu 0212 numaralı telefonun dolandırıcı olduğunu sandım. Lakin daha sonra ilk arayan numara tarafından dolandırıldığımı bankaya gittiğimde öğrendim.





"HESABINDAN ÇEKİLEN PARA.."

Hesaplarımı kontrol ettiğimde bir hesabımdan bin 100 TL, diğer hesabımdan ise 2 bin 300 TL paramın çekildiğini gördüm."

"BU İNSANLAR BENİ BİLE DOLANDIRIYORLARSA.."

Dolandırıldığını anlamadığını dile getiren Kadriye Demir, "Bu insanlar beni bile dolandırıyorlarsa, normal vatandaşın dolandırılması çok normal. Bu yüzden özellikle bu haberin yapılmasını ve vatandaşlarımızın her ne şekilde olursa olsun, dolandırıcılara göz açtırmamalarını istiyorum. Ben yandım, hemşerilerim yanmasın. Dişimizden, tırnağımızdan arttırdığımız alın teri paramızı, bu tür parazitlerin bu şekilde çarpması insanı üzüyor. Hakkımı helal etmiyorum." diye konuştu.