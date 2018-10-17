Adliyedeki gaz sızıntısına tutuklama

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Ertuğrul Özkök'ten Cem Yılmaz ve Aleyna Tilki itirafı

İBB, “Destek Bizden, Başarı Sizden” sloganıyla amatör spor kulüpleri ve okul spor kulüplerine 484 bin adet spor malzemesi dağıtıyor.

Sağlık Bakanlığı ile Kızılay’ın ortaklaşa yürüttükleri kök hücre projesi kapsamında kan örneği veren Bakan Varank, kemik iliği donörleri arasına katıldı.

Bakan Varank ilik donörü oldu

Galatasaray, milli takımlardan dönen Younes Belhanda ve Garry Rodrigues'in sakatlıkları nedeniyle tedavilerinin başladığını açıkladı.

Galatasaray'da Rodrigues ve Belhanda sakatlandı

THY Euroleague'in 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a mağlup oldu.

Katıldığı programda Cem Yılmaz'ı kıskandığını itiraf eden gazeteci Ertuğrul Özkök, Aleyna Tilki'nin de Ajda Pekkan kadar kalıcı olacağını söyledi.

Ertuğrul Özkök'ten Cem Yılmaz ve Aleyna Tilki itirafı

1 Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru 150 milyon liralık, 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı'nda çim serme işlemi tamamlandı.

2 Fatih Altaylı polise küfretti Gazeteci Fatih Altaylı, tartışma yaşadığı trafik polisine küfürler yağdırdı.

3 Antalya Valisi personelleri uyardı: Kahvaltınızı evde yapın Antalya Valisi Münir Karaloğlu, resmi kurumlarda çalışan personellere sigara ve kahvaltı konusunda uyarıda bulundu.

4 Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan Kendisinin de emeklilikte yaşa takıldığını belirten Gülse Birsel, emeklilik hakkı kazanmak için en az 35 yıl çalışılması gerektiğini söyledi.

5 Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de AB verilerine göre, çalışma hayatının en kısa sürdüğü ülke olarak Türkiye tespit edildi.

6 Pompeo: Yaptırımlar ile ilgili karar yakında verilecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili kararı yakında vereceğiz" ifadelerini kullandı.