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Adliyedeki gaz sızıntısına tutuklama

İzmir Adliyesindeki yangın söndürme tüplerinin bakımı esnasında meydana gelen gaz sızıntısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan taşeron firmanın sahibi tutuklandı.

İHA | 17.10.2018 - 22:00..
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Adliyesinde bir kişinin öldüğü gaz sızıntısına ilişkin soruşturma kapsamında yangın tüplerinin bakımını üstlenen taşeron firmanın sahibi hakkında yakalama kararı verildi.

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMA"

Polisin gözaltına aldığı firmanın sahibi A.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan A.B., çıkartıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

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