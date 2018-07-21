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Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde

İstanbul'da yakalanarak önce Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar, bugün Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.

DHA | 21.07.2018 - 16:36..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı.

F TİPİNE KONULDU

Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi. Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulunun karar vereceği belirtildi.

Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde

DEMİRTAŞ DA ORADA KALIYOR

Adnan Oktar'ın nakledildiği Edirne F Tipi Cezaevi'nde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.

Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde

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