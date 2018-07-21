Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı.
F TİPİNE KONULDU
Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi. Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu.
Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulunun karar vereceği belirtildi.
DEMİRTAŞ DA ORADA KALIYOR
Adnan Oktar'ın nakledildiği Edirne F Tipi Cezaevi'nde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.