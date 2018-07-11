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Adnan Oktar operasyonunun ayrıntıları

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyon 4 ilde 120 adrese gerçekleşti. Gözaltına alınanlardan 106'sı kadın.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 09:50..
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Adnan Oktar operasyonunun ayrıntıları

Sabah saatlerinde polis Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik  eş zamanlı operasyon başlattı.

"İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN OYUNU BU"

Gözaltına alınan Adnan Oktar ilk açıklamasında yapılan operasyona şaşırdığını ifade etti. Oktar açıklamasında, "İngiliz derin devletinin oyunu bu, iddialar yalan" dedi.

Adnan Oktar operasyonunun ayrıntıları

4 İLDE 120 ADRESE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 kişi hakkında 4 ilde toplam 120 adreste operasyon gerçekleştirildi.

106 KADIN GÖZALTINDA

İstanbul, Ankara, Antalya ve Muğla'daki operasyonlarda gözaltı kararı verilenlerden 106'sının kadın olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar operasyonunun ayrıntıları

İstanbul'da 22 ilçede 115 adres, Ankara'da 2 ilçede 3 adres ve Muğla ile Antalya'da 1'er adrese baskın yapıldığı öğrenildi.

11-40 YAŞLARI ARASINDA ÇOK SAYIDA ŞİKAYETÇİ VAR

Yaşları 11 ile 40 arasında değişen çok sayıda şikayetçi olduğu belirtildi. Operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne getirildi.

Adnan Oktar operasyonunun ayrıntıları

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