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Adnan Oktar'ın sağ kolu yakalandı

Adnan Oktar soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yavaş ve Yumru'nun saklanmasına yardım eden 7 kişi gözaltına alındı.

İHA | 10.10.2018 - 10:14..
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar yapısına yönelik bu sabah ikinci dalga operasyon başlattı.

Adnan Oktar'ın sağ kolu yakalandı

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş yakalandı ViDEO

YAKALANANLARDAN BİRİ ADNAN'IN SAĞ KOLU

Grubun firari üyelerinden Oktar’ın sağ kolu Tarkan Yavaş ve S.Y. ile bunlara yardım ve yataklık yapıp saklayan 7 firari şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Adnan Oktar'ın sağ kolu yakalandı

2 NUMARAYDI

Adnan Oktar grubunun, 2 numarası olarak gösterilen Tarkan Yavaş, operasyonların ardından kayıplara karışmıştı.

Adnan Oktar'ın sağ kolu yakalandı

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