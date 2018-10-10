Adnan Oktar'ın sağ kolu yakalandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar yapısına yönelik bu sabah ikinci dalga operasyon başlattı.
Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş yakalandı ViDEO
YAKALANANLARDAN BİRİ ADNAN'IN SAĞ KOLU
Grubun firari üyelerinden Oktar’ın sağ kolu Tarkan Yavaş ve S.Y. ile bunlara yardım ve yataklık yapıp saklayan 7 firari şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
2 NUMARAYDI
Adnan Oktar grubunun, 2 numarası olarak gösterilen Tarkan Yavaş, operasyonların ardından kayıplara karışmıştı.