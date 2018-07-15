taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 15.07.2018 - 04:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

106'SI KADIN 235 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Operasyonun hedefinde 106’sı kadın 235 kişi bulunuyor.

Yapılan operasyonlarda şuana kadar 185 kişi yakalandı. Oktar grubunun önemli isimlerinden Tarkan Yavaş ise polis tarafından aranıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den piyasa spekülatörlerine hodri meydan

Devlet Bahçeli'den piyasa spekülatörlerine hodri meydan

50
Erdoğan: 15 Temmuz'da demokrasinin şerefini kurtardık

Erdoğan: 15 Temmuz'da demokrasinin şerefini kurtardık

16
İsrail, Ölü Deniz'i kendisine istiyor

İsrail, Ölü Deniz'i kendisine istiyor

5
Beyoğlu'nda yaşlı adam, otel odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yaşlı adam, otel odasında ölü bulundu

2
İsrail ile Hamas arasında ateşkes

İsrail ile Hamas arasında ateşkes

6
TRT ekibi Yunanistan'da gözaltına alındı

TRT ekibi Yunanistan'da gözaltına alındı

8
Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM