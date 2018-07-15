Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

106'SI KADIN 235 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Operasyonun hedefinde 106’sı kadın 235 kişi bulunuyor.

Yapılan operasyonlarda şuana kadar 185 kişi yakalandı. Oktar grubunun önemli isimlerinden Tarkan Yavaş ise polis tarafından aranıyor.