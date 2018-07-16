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Adnan Oktar'ın kediciklerinin hastaneye yatma isteği

Oktar'la birlikte gözaltına alınan kadınların birçoğu doktor kontrolünde hastaneye yatmak istediklerini belirttiler.

DHA | 16.07.2018 - 17:50..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alındı.

KADINLAR HASTANEYE YATMAK İSTEDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde soruşturma kapsamında aranması bulunan Mehmet Alp Ünlü'yü de yakaladı. Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelilerin ifadelerini almaya başladığı öğrenildi.

Adnan Oktar'ın kediciklerinin hastaneye yatma isteği

Gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandıkları ilaçların verilmesi için adli talepleri olduğu belirtildi.

Adnan Oktar'ın kediciklerinin hastaneye yatma isteği

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