Adnan Oktar'ın kediciklerinin hastaneye yatma isteği

İzmir Buca'da seyir halindeki servisin sürüklediği otomobil, başka bir otomobile çarptı. Çarpılan otomobil bir evin odasına girdi.

Tekirdağ Ergene Esenler Camii'nde görevli imam dün gece 15 Temmuz şehitleri için sela okuduktan sonra bir grup genç tarafından darp edildi.

1 FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı Amerika'da lüks bir hayat yaşayan Hakan Şükür, destek verdiği örgütün şehit ettiği insanları andı, tepkiler art arda geldi.

2 Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in babası Sadık Deniz hayatını kaybetti. Deniz'i bu zor gününde, uzun zamandır küs olduğu bilinen Mahsun Kırmızıgül yalnız bırakmadı.

3 Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım Eski eşinin mahrem görüntülerini dava dosyasına konu eden Ceceli 'ben masumum' diyor.

4 Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti Mahrem görüntüleri internet üzerinden servis edilen Sinem Gedik, yüklemelerin ABD üzerinden yapıldığına dikkat çekti.

5 Bedelli askerliğin Meclis'e geleceği tarih belli oldu Bedelli askerlikte yaş 27, bedel 20 bin söylentileri çıktı ancak AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Şu anda gündemimizde OHAL var, bedelli Ekim'de gündeme gelecek." dedi.

6 Kobranın ısırdığı Aref, Mısır'a gönderildi Yılan tarafından ıssırılan Aref Ghafouri, özel uçakla tedavisi için Mısır'a gönderildi. Antalya İl Sağlık Müdürü tarafından yapılan açıklamaya göre, kızarıklık dışında başka bulgu bulunmuyor.