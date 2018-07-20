Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

Aref Ghafouri’nin doktorları, panzehir tedavisinin en az 24 saat daha süreceğini açıkladı.

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Rusların tatil tercihi değişmedi: Türkiye

Rus tatil sitesi Tutu.ru'nun yaptığı analize göre Rusya vatandaşlarının 2018 yılında yurtdışında en çok tercih ettiği destinasyon Türkiye oldu.