Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

Kediciklerle havuzbaşı partileri, yat gezileri, lüks arabalar, şatafatlı mekanlarda yemekler...
Adnan Oktar için hepsi geride kaldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda; kedicikleriyle birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
SON FOTOĞRAFI
Hakim karşısına çıkarılmadan önce nezarethanede bekletilen Oktar'ın o anda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
Fotoğrafta, Adnan Oktar'ın ümitsiz bir şekilde hakim karşısına çıkmayı beklediği görülüyor.
Hakim karşısına çıkarılan Adnan Oktar, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.