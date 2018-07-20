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Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

Çağlayan Adliyesi'nde hakkında verilecek karar öncesi nezarethanede tutulan Oktar'ın fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 20.07.2018 - 07:03..
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Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

Kediciklerle havuzbaşı partileri, yat gezileri, lüks arabalar, şatafatlı mekanlarda yemekler...

Adnan Oktar için hepsi geride kaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda; kedicikleriyle birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

SON FOTOĞRAFI

Hakim karşısına çıkarılmadan önce nezarethanede bekletilen Oktar'ın o anda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafta, Adnan Oktar'ın ümitsiz bir şekilde hakim karşısına çıkmayı beklediği görülüyor.

Hakim karşısına çıkarılan Adnan Oktar, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar tutuklandı VİDEO

Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

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