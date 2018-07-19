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Adnan Oktar'ın örgütü için sevk yazısı hazırlandı

Adnan Oktar'ın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından, sevk yazısı da basına aktarıldı. Çocuklara cinsel istismardan, şantaj ve dolandırıcılığa kadar birçok suçtan yargılanacaklar.

AA | 19.07.2018 - 02:28..
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Adnan Oktar'ın örgütü için sevk yazısı hazırlandı

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 58 kişi hakkındaki suçlamalara yönelik sevk yazısı yazıldı. Örgütün, FETÖ gibi hiyerarşik bir yapıya sahip olduğu ve 80'li yıllardan beridir devam ettiği belirtildi.

Adnan Oktar'ın örgütü için sevk yazısı hazırlandı

SİLAHLI BİR SUÇ ÖRGÜTÜ

Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan ve tutuklamaya sevk edilen Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 59 şüpheli hakkındaki suçlamalara ilişkin hazırlanan sevk yazısında, "Örgütün, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve yayılması, şantaj, dolandırıcılık, rüşvet, eziyet suçlarını işlemek amacıyla ortak bir iradeye dayalı, 80'li yıllardan itibaren devamlılık arz eden, belli bir hiyerarşi dahilinde planlı ve disiplinli bir oluşum içerisinde, amaç ve stratejisi, zihin yıkama yöntemleri, FETÖ/PDY benzeri hiyerarşik yapısı, üye sayısı, sahip olduğu silahlı ve zorlayıcı gücü itibarıyla amaç suçları işlemeye elverişli bir suç örgütü olduğu hukuki kanaatine varılmıştır.'' denildi.

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Adnan Oktar'ın örgütü için sevk yazısı hazırlandı

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇLAR ARASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın da bulunduğu 59 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, örgüt lideri olduğu öne sürülen Adnan Oktar ile Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 31 şüpheliyi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Diğer 28 şüpheli de benzer suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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ADLİYE VE PARA İMAMLARI VAR

Şüpheli Oktar’ın liderliğini yaptığı örgüt ile FETÖ arasındaki benzerlikler bulunduğuna işaret edilen sevk yazısında, örgütün FETÖ gibi, "imam kardeşler", "imam bacılar", "adliye imamı", "para imamları", "infak", "himmet", "ecir" gibi isimler altında farklı alanlarda sorumluluklarının bulunduğu, Oktar’ın da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gibi kendisini mehdi ilan ettiği, 17-25 Aralık’ın ardından örgüt mensuplarıyla özel toplantılar yaptığı, yine FETÖ mensupları gibi önemli yayın kuruluşlarında, holdinglerde çalışan örgüt mensupları aracılığıyla istihbarat topladığı vurgulandı.

Sevk yazısında, örgütün yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet gösteren yabancı ülke kurum ve kuruluşlarıyla irtibatlı olduğu, bu şekilde kişi ve kurumlara bilgi, belge temin ettiklerine dair bulgulara erişildiği anlatılarak, örgüt mensuplarının kamu görevlileri ile irtibat kurarak aleyhlerindeki olaylardan önceden haberdar oldukları, yasal görünümde de olsa usulsüz temin edilen silahlarla örgüt üyelerinin silahlandırıldığı savunuldu.

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