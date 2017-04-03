Adnan Oktar'ın referandum kararı

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar, A9 televizyonunda yaptığı programda referandum kararını açıkladı.

EVET DİYECEK

"Evet" oyu vereceğini belirten Adnan Oktar, "Tayyip hocamın önünü açın" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

"İKİSİNE DE GÜVENİYORUM"

Twitter adresinden de referandum kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oktar, "Biz başta başkanlık sistemine bölünme getireceği için karşı durduk. Bölünmeye kapalı olan Partili Cumhurbaşkanlığı'nı destekleriz dedik. Ben Sn Bahçeli'ye de Tayyip Hocam'a da güveniyorum. Federasyona kapalı bir sistem olacağının garantisi verildiği için evet diyorum" ifadelerini kullandı.