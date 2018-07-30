Adnan Oktar'ın siteleri erişime kapatıldı

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 23 Temmuz'da İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, belirlenen gruba ait 121 internet sitesinin, örgütün basın yayın organına bağlı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle, 5651 sayılı yasanın 8. maddesi kapsamında erişime engellenmesini talep etti.

"SUÇ FAALİYETLERİNİ GİZLEMEK AMACIYLA KULLANILAN ALGI ÇALIŞMASI"

Talebi değerlendiren hakimlik, şüpheli Adnan Oktar'ın öncülüğünde, örgüt içerisinde gerçekleştirilen sözde dini bir cemaatten beklenmeyecek nitelikteki cinsel içerikli sapkın davranışların, örgüt mensupları arasında masum ve normal karşılanması için Oktar'ın sözde mehdilik görevi yürüttüğüne inandırıldığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sözde 'mehdilik' görevi yürüttüğüne inandırılan, Adnan Oktar'ın sahip olduğu gizli ilim sayesinde, her yaptığının kolay kolay herkes tarafından anlaşılmayan kutsal bir anlamı olduğu, sözde 'mehdilik' görevini rahat ve gizlilik içerisinde yürütebilmesi amacıyla kendilerine engel olabilecek kesimlere karşı sanki sapkınlık içerisinde oldukları görüntüsünün verilmeye çalışıldığı yönünde yalanların kullanıldığı, A-9 isimli örgüte ait kanaldaki, İslamiyet ile hiçbir ilgisi olmayan gülünç program ve görüntülerin, bu bağlamda kamuoyunda da bilinen 'Adnan Hoca'nın kedicikleri' söyleminin de yine örgütün asıl amaç ve hedeflerini, suç içerikli faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanılan algı çalışması olduğu anlaşılmış olup, talebin kabulüne dair hüküm kurulmuştur."

121 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Hakimlik, aralarında www.harunyahya.com ve a9.com.tr adreslerinin de olduğu 121 internet sitesinin içeriklerine, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (5651 sayılı yasa) erişimin engellenmesine hükmetti.

Karar, gereği için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderildi.