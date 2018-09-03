Adnan Oktar'ın villalarına yıkım kararı

Boğaz manzaralı villasında lüks bir hayat süren Adnan Oktar ve kedicikleri yapılan dev operasyonla önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmışlardı.

Yargı süreci devam ederken Adnan Oktar ve kedicikleriyle ilgili birçok şoke edici delil ortaya çıktı.

Kandilli'de bulunan lüks villadan görüntüler kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti.

AĞAÇLAR KESİLMİŞ

Villa ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre, başkasının üzerine tapulu olduğu belirtilen villa kaçak yapı çıktı. Etrafındaki ağaçların kesilmesiyle genişletilen alanla ilgili İBB Encümeni yeni bir karar aldı.

PARA CEZASI VE YIKIM KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kaçak yapılaşma için 176 bin lira para cezası kesti ve yıkım kararı aldı.

Adnan Oktar'ın villasına baskının havadan görüntüleri VİDEO