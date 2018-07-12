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Adnan Oktar'ın yakalanma anı

Kaçmaya çalışan Adnan Oktar'a yol ortasında yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

DHA | 12.07.2018 - 16:25..
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Adnan Oktar'ın yakalanma anı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik dün sabah operasyon yapıldı. Oktar, Kandilli'deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri gördü.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

Adnan Oktar, kaçarak Sarıyer'e doğru ilerledi. Oktar'ın peşine takılan polis ekipleri, Maslak'ta operasyon gerçekleştirdi.

Adnan Oktar'ın yakalanma anı

ARACININ ÖNÜ KESİLDİ

Adnan Oktar'ın aracının ön,ü polisler tarafından kesildi. Araçtan indirilen Oktar ve yanında bulunan Didem Ürer gözaltına alındı. Kelepçelenen Adnan Oktar ve Ürer, polis aracına bindirildi.

Adnan Oktar'ın yakalanma anı VİDEO

Adnan Oktar'ın yakalanma anı

Adnan Oktar'ın yakalanma anı

(Adnan Oktar ile birlikte yakalanan Didem Ürer)

Adnan Oktar'a vatandaşlardan tepki VİDEO

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