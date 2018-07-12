Adnan Oktar ve grubuna yönelik dün sabah operasyon yapıldı. Oktar, Kandilli'deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri gördü.
POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI
Adnan Oktar, kaçarak Sarıyer'e doğru ilerledi. Oktar'ın peşine takılan polis ekipleri, Maslak'ta operasyon gerçekleştirdi.
ARACININ ÖNÜ KESİLDİ
Adnan Oktar'ın aracının ön,ü polisler tarafından kesildi. Araçtan indirilen Oktar ve yanında bulunan Didem Ürer gözaltına alındı. Kelepçelenen Adnan Oktar ve Ürer, polis aracına bindirildi.
Adnan Oktar'ın yakalanma anı VİDEO
(Adnan Oktar ile birlikte yakalanan Didem Ürer)