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Adriana Lima Metin Hara'dan bebek istiyor

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile Metin Hara'nın inanılmayan aşkından yeni gelişme...

09.10.2017 - 08:44
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Adriana Lima Metin Hara'dan bebek istiyor

Hafta sonu Miami sokaklarında görüntülenen aşıklardan Adriana Lima, Metin Hara'dan bebek sahibi olmak istediği iddia edildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un yazısı...

METİN HARA'DAN ÇOCUK YAPACAK

Hepimizi şoke eden, sadece Türkiye'de değil, dünya magazin gündeminde de yankı uyandıran Adriana Lima-Metin Hara aşkı ile ilgili bomba bir haberim var! Türk hayranları tarafından yenge diye anılan dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima ile Türkiye'nin en çok kazanan yazarlarından olan Metin Hara, Türk sosyete ve sanat dünyasından birçok ünlü gibi önce bebek, sonra nikah modasına uymaya kara vermiş! Hafta sonu öpüş-kokuş Miami sokaklarında görüntülenen aşıklardan Adriana yenge, Hara'dan bebek sahibi olmak istiyormuş...

AŞKLARINA KİMSE İNANMAMIŞTI

İtiraf edeyim... Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşk yaşadığını, basına yansımadan tam bir hafta önce duymuş ama inanmamıştım. Hoş, ortalığa düştükten sonra bile uzun süre kimse inanmamıştı ya... Bunu söyleme nedenim; Lima ile Hara'nın aşk yaşadığı bilgisini veren arkadaşım, şimdi de Adriana Lima'nın bebek istediğini, eğer hamile kalırsa da evleneceklerini söylemesi!

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