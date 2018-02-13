Adriana Lima Rio'da

Türk sevgilisi Metin Hara ile birlikte Miami'de olan Adriana Lima, sevgilisini çalışmaları için Türkiye'ye yolcu ettikten sonra kendisi de soluğu memleketi Brezilya'nın ünlü Rio karnavalında aldı.

SAMBA YAPTI

Adriana Lima, ünlü meslektaşları Lais Ribeiro, Jasmine Tookes ve Barbara Fialho ile birlikte karnaval etkinliklerinde ilgi odağı oldu. Ünlü modeller, karnavalın açılış partisinde kıvrak figürleriyle bol bol samba yaptı.

Dünya podyumlarında Brezilya'yı temsil eden modeller bu kez ülkelerinin bu en ünlü geleneğinin bir parçası oldu.