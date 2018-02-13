taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.610
USD
3,7967
EURO
4,6880
ALTIN
162,22
PETR
62,6400

Adriana Lima Rio'da

Brezilyalı model Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara'yı eve yolladı kendi eğlenceye koştu

Haber Merkezi | 13.02.2018 - 13:46..
  1. Haberler
  2. Magazin

DD

Türk sevgilisi Metin Hara ile birlikte Miami'de olan Adriana Lima, sevgilisini çalışmaları için Türkiye'ye yolcu ettikten sonra kendisi de soluğu memleketi Brezilya'nın ünlü Rio karnavalında aldı.

SAMBA YAPTI

Adriana Lima, ünlü meslektaşları Lais Ribeiro, Jasmine Tookes ve Barbara Fialho ile birlikte karnaval etkinliklerinde ilgi odağı oldu. Ünlü modeller, karnavalın açılış partisinde kıvrak figürleriyle bol bol samba yaptı.

Dünya podyumlarında Brezilya'yı temsil eden modeller bu kez ülkelerinin bu en ünlü geleneğinin bir parçası oldu.

Adriana Lima Rio'da

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çocuklar Çağla Şıkel'i yordu
Sürekli çocukları Uzay ve Kuzey'le eğlenirken fotoğraflarını görmeye alıştığımız Çağla Şıkel, sonunda bu yoğun tempoya yenik düştü.
Mustafa Ceceli: Selin'e şarkı yazdım
Şarkıcı Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer için şarkı yazdı.
Ayşe Tolga: Diva'nın yüzü tanınmaz halde
Botoks dışında estetiği olmadığını söyleyen Ayşe Tolga, Bülent Ersoy'u eleştirdi.
Burak Deniz ve Büşra Develi kavga etti
Büşra Develi ile 3 yıldır aşk yaşadığı Burak Deniz, önceki gün Nişantaşı’ndaki City’s AVM’deydi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

388
Şehide haciz olayında davacı konuştu

Şehide haciz olayında davacı konuştu

243
Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

66
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

207
SAT ve SAS komandoları Afrin'de

SAT ve SAS komandoları Afrin'de

223
Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

159
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM